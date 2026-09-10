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Шняги.Нет

3 подписчика

Их спасли, и это видно по глазам

Их спасли, и это видно по глазам

Совершая добрые дела, можно получить благодарность от мира. Один из способов — помочь меньшим братьям, которые порой сильно нуждаются в поддержке.

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