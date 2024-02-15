Масштабная модернизация тепловых сетей в Солнечногорске начнется в 2024 году

Региональный штаб по модернизации систем теплоснабжения прошел в правительстве Московской области. Принятые там изменения в концессионном соглашении с «Газпром теплоэнерго» позволят приступить к работам на проблемных объектах Солнечногорска раньше — сразу после окончания отопительного периода.