Для голосующих онлайн на выборах в Госдуму в Москве разыграют призы от VK

К акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Государственной думы РФ 18–20 сентября, присоединились новые партнеры, подготовившие специальные призы для участников.
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