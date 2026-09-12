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Для голосующих онлайн на выборах в Госдуму в Москве разыграют призы от VK

К акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Государственной думы РФ 18–20 сентября, присоединились новые партнеры, подготовившие специальные призы для участников.

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