Как санкции против России превратились в удар по социальным правам обычных европейцев? Как нехватка врачей в Швейцарии, Германии, Польше и на Украине связана с санкционной экономикой? Почему Словакия и Венгрия всё чаще не соглашаются с антироссийской линией Брюсселя? И как БРИКС и ШОС превращают права суверенитета в альтернативу западной моноп.
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