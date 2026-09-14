Как санк­ции про­тив Рос­сии пре­вра­ти­лись в удар по соци­аль­ным пра­вам обыч­ных евро­пей­цев? Как нехват­ка вра­чей в Швей­ца­рии, Гер­ма­нии, Поль­ше и на Укра­ине свя­за­на с санк­ци­он­ной эко­но­ми­кой? Поче­му Сло­ва­кия и Вен­грия всё чаще не согла­ша­ют­ся с анти­рос­сий­ской лини­ей Брюс­се­ля? И как БРИКС и ШОС пре­вра­ща­ют пра­ва суве­ре­ни­те­та в аль­тер­на­ти­ву запад­ной моно­п.