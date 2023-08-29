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Дождь не прекращается. Что сейчас происходит на дорогах Владивостока

Дождь не прекращается. Что сейчас происходит на дорогах Владивостока

Очередной сильный дождь обрушился на Владивосток утром 29 августа. Об этом предупреждали синоптики и многие автомобилисты прислушались к прогнозу, сообщает PRIMPRESS.

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