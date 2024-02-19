Опасные отходы хранили с нарушениями в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутском районе при проверке предприятий водного и воздушного транспорта сотрудники Осетровской транспортной прокуратуры выявили многочисленные нарушения в обращении с отходами I и II класса опасности, сообщили в ведомстве.
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