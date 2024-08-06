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Царьград

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Толкнула девочек под поезд: петербурженка предстанет перед судом в Ленобласти

Толкнула девочек под поезд: петербурженка предстанет перед судом в Ленобласти

В Ленобласти перед судом предстанет петербурженка, обвиняемая в покушении на убийство. Она попыталась столкнуть под поезд двух девочек, но их спас проходивший мимо парень.

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