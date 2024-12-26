Десятки людей погибли во время бунта в тюрьме строгого режима

Десятки человек погибли в результате беспорядков в тюрьмах Мозамбика на Рождество. Сообщается, что в результате беспорядков в тюрьме строгого режима в столице восточноафриканской страны Мапуту погибли 33 человека и 15 получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии