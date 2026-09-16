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Орловские новости

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Мосгорсуд сократил срок брату мэра Орла Парахина до семи лет

Мосгорсуд сократил срок брату мэра Орла Парахина до семи лет

Брат мэра Орла Виктор Парахин частично возместил ущерб в 60 млн рублей и признал вину, что стало основанием для смягчения наказания.

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