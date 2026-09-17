Рыжий Галустян в короне, а рядом — Чеботина: звезды в касте «Очень сказочных дел»

Михаил Галустян станет царем, а Люся Чеботина — его дочерью в новой комедийной сказке от ТНТ. Михаил Галустян и Люся Чеботина в фильме «Очень сказочные дела» пресс-служба ТНТВ актерском составе новогоднего проекта «Очень сказочные дела» значатся Михаил Галустян и Люся Чеботина.