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Рыжий Галустян в короне, а рядом — Чеботина: звезды в касте «Очень сказочных дел»

Рыжий Галустян в короне, а рядом — Чеботина: звезды в касте «Очень сказочных дел»

Михаил Галустян станет царем, а Люся Чеботина — его дочерью в новой комедийной сказке от ТНТ. Михаил Галустян и Люся Чеботина в фильме «Очень сказочные дела» пресс-служба ТНТВ актерском составе новогоднего проекта «Очень сказочные дела» значатся Михаил Галустян и Люся Чеботина.

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