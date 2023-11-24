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КХЛ. «Северсталь» в гостях у «Амура», «Сочи» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против минского «Динамо»

КХЛ. «Северсталь» в гостях у «Амура», «Сочи» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против минского «Динамо»

«Сочи» сыграет в гостях с «Адмиралом», ЦСКА – с минским «Динамо». Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Северсталь Дата проведения 24 ноября, 12.

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