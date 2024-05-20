20 мая 2024 года по народному календарю отмечается праздник Купальница. На Руси в этот день принято было купать в реке лошадей и окунаться самому, так как солнце напитало воду силой и здоровьем.
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20 мая 2024 года по народному календарю отмечается праздник Купальница. На Руси в этот день принято было купать в реке лошадей и окунаться самому, так как солнце напитало воду силой и здоровьем.