Врачи уже учат Байдана просто держаться на ногах. Прогнозы худшие

Nazim Ярмагомедов Я учился в Москве в 70-е вплоть до Олимпиады 80 во времена Л.Брежнева.Тогда про Леонида Ильича ходил такой анекдот: Брежнев сидит один в своем кабинете,стук в дверь.Дорогой Леонид Ильич поднимает со стола записку и читает:кто там?! А сонный Джо на шаг впереди него:спит на ходу бегая по лужайкам Белого Дома. Нам выгоден такой президент США!

Nazim Ярмагомедов А вот еще анекдот того времени про Брежнева.Экзамен по истории: Что случилось с тем бревном,которого Ленин таскал на плече во время субботника? Ответ студента:на нем выросли черные брови!