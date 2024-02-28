Для США вопросы стратегической стабильности, грубо говоря, сводятся к одному: чтобы им, находящимся на другом конце света, ничего такого на голову не прилетело с неба или из космоса.
Врачи уже учат Байдана просто держаться на ногах. Прогнозы худшие
Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
Я учился в Москве в 70-е вплоть до Олимпиады 80 во времена Л.Брежнева.Тогда про Леонида Ильича ходил такой анекдот: Брежнев сидит один в своем кабинете,стук в дверь.Дорогой Леонид Ильич поднимает со стола записку и читает:кто там?! А сонный Джо на шаг впереди него:спит на ходу бегая по лужайкам Белого Дома. Нам выгоден такой президент США!
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3 час.
Nazim Ярмагомедов
А вот еще анекдот того времени про Брежнева.Экзамен по истории: Что случилось с тем бревном,которого Ленин таскал на плече во время субботника? Ответ студента:на нем выросли черные брови!
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3 час.
Игорь Кузнецов
Что такое брови Брежнева? - Это усы Сталина, но на более высоком уровне. --- Стоит как-то Леонид Ильич Брежнев на балконе. Вдруг мимо пролетает Карлсон - Ты кто? - спрашивает Леонид Ильич - Вы что меня не помните? Я - Карлсон. - А-а-а, как же, как же, и соратника твоего, Энгельсона, тоже помню. --- Леонид Ильич, здравствуйте! - Кто это? - Это я, Рокфеллер. - Кто-кто? - Рокфеллер! - А, не узнал! Богатым будешь!
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2 час.
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