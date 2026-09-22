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Царьград

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Роберт Нарделла назвал трудности адаптации к жизни в России

Роберт Нарделла назвал трудности адаптации к жизни в России

Американский защитник Роберт Нарделла из "Торпедо" рассказал о проблемах адаптации к жизни в России из-за языкового барьера.

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