Роберт Нарделла назвал трудности адаптации к жизни в России

Американский защитник Роберт Нарделла из "Торпедо" рассказал о проблемах адаптации к жизни в России из-за языкового барьера.
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