БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пять удивительных особенностей нового украинского быта ﻿

Пять удивительных особенностей нового украинского быта ﻿

sensei Представьте себе загоревшийся дом, который непонятно чем тушить. Очевидно, что ещё немного и спасать уже будет нечего, но надежда всё же есть.

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Комментарии
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вага карлито
Да открытия никакого нет в том, что недострана адаптировалась и не может уже увидеть  куда попала! Человек  может и в конуре  жить без труда если заражен бандеровской бредью!))) Похмелье будет страшным, а пока ели пели веселились!
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