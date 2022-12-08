В Республике Коми «Родительский патруль» и сотрудники полиции на страже детской безопасности

В рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Госавтоинспекции г. Воркуты совместно с родительским патрулем МБДОУ ДС № 26 напомнили участникам дорожного движения об основных правилах при движении по дорогам в зимний период.
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