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Аргументы и Факты

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Вице-премьер Италии Сальвини: в Европе после Дурова могут задержать Маска

Вице-премьер Италии Сальвини: в Европе после Дурова могут задержать Маска

Французская сторона приняла решение задержать предпринимателя Павла Дурова. Эту новость прокомментировал министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини в своих социальных сетях.

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