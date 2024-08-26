Вице-премьер Италии Сальвини: в Европе после Дурова могут задержать Маска

Французская сторона приняла решение задержать предпринимателя Павла Дурова. Эту новость прокомментировал министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини в своих социальных сетях.
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