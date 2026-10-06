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Песков: Россия примет меры после размещения базы НАТО и ядерного оружия в Литве

Песков: Россия примет меры после размещения базы НАТО и ядерного оружия в Литве

Размещение базы НАТО и ядерного оружия в Литве приведет к новому витку напряженности и ответным мерам со стороны России.

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