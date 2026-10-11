Пакистан: Шесть человек были убиты и еще 30 ранены после того, как грузовик и пассажирский фургон упали в овраг после столкновения возле Маха в районе Качи, провинция Белуджистан, ранее в тот же день.
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