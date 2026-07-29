В Таганроге после воздушной атаки свыше 50 человек разместили в ПВР

Более 50 человек, в том числе восемь детей, находятся в пункте временного размещения (ПВР) в Таганроге после воздушной атаки на город, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 29 июля в своем Telegram-канале.
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