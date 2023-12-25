Самый простой способ разрушить свое здоровье — забыть про нормальный сон. Впрочем, большинство людей пытаются исправить ситуацию с вечным недосыпам так: в будние дни ходим как полусонные зомби, а вот в выходные пытаемся отоспаться всласть.