Самый простой способ разрушить свое здоровье — забыть про нормальный сон. Впрочем, большинство людей пытаются исправить ситуацию с вечным недосыпам так: в будние дни ходим как полусонные зомби, а вот в выходные пытаемся отоспаться всласть.
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