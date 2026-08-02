Экс-посол Германии Ламбсдорфф назвал Путина спортивным и дисциплинированным

Президент России Владимир Путин произвел впечатление спортивного и дисциплинированного человека. С таким заявлением выступил бывший посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера.
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