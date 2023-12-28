Отец Анастасии Ивлеевой потребовал прекратить травлю дочери из-за «голой» вечеринки

По словам мужчины, если телеведущая решилась провести такое мероприятие, значит, «так надо было».Отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандальную вечеринку, которая прошла в московском клубе «Мутабор» и вызвала шквал возмущения в обществе.