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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона

Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с 31-летним вингером по обоюдному согласию. В текущем сезоне марокканец провел 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативный пас.

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