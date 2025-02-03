Елена Вайцеховская: «До сих пор считаю, что Олимпиаду-2002 Плющенко проиграл Ягудину в том числе из-за смены программы»

«Павел Федорович Садырин, с которым при его жизни я имела удовольствие общаться, как-то признался, что один из его тренерских принципов заключается в том, чтобы не дать игрокам ни малейшего повода усомниться в правильности тех или иных установок и решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии