Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

Светлана Ефименко

у нас так же очень много живет с азейбарджана армении они тоже уклоняются от налогов и это они не скрывают и пенсию получают ни одного дня не работая от 50 тыс до 65тыс!мы работаем все на рынках или ставим палатки! вот так нас убивают наши же русские всякие министры продажные! и служить они тоже не хотят!