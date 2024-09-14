БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

МВД занялось поиском уклонистов среди натурализованных россиян @ Александр Кряжев/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков В МВД напомнили, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Пришел, занес, получил. Получил все льготы и выплаты и про страну- Россию, забыл. Зачем помнить, если свой кишлак сюда перевез?
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1 час.
Светлана Ефименко
у нас так же очень много живет с азейбарджана армении они тоже уклоняются от налогов и это они не скрывают и пенсию получают ни одного дня не работая от 50 тыс до 65тыс!мы работаем все на рынках или ставим палатки! вот так нас убивают наши же русские всякие министры продажные! и служить они тоже не хотят!
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13 мин.
Светлана Ефименко
😃🥵🥵😀
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13 мин.

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