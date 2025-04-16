15 очков форварда «Боруссии» Д Гирасси – лучший результат тура в ЛЧ. 11 у Мерино из «Арсенала», 9 – у Макгинна из «Астон Виллы»

Нападающий «Боруссии» забил 3 гола в ворота «Барселоны» (3:1). Всего за матч у него 15 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+3 за полный матч, +12 за голы), его выбрали 30,8% игроков.