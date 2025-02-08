Большой концерт прошел в Санкт-Петербурге в честь китайского праздника Весны

Санкт-Петербург, 7 февраля /Синьхуа/ -- В четверг в Государственной академической капелле состоялся российско-китайский концерт, который стал частью программы мероприятий 11-го общегородского фестиваля "Китайский Новый год - веселый Праздник Весны" в Санкт-Петербурге.