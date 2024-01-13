«Вяземский расчленитель» пытался совершить самоубийство

Предположительно, мужчина боялся оказаться в тюрьме История жесткого убийства жительницы Вязьмы, тело которой несколько дней пролежало на балконе, после чего смолянин расчленил его и выбросил в мусорные контейнеры, взбудоражило регион.
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