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«Слова-ширмы»: Захарова оценила отказ Киева на предложение мира от Орбана

«Слова-ширмы»: Захарова оценила отказ Киева на предложение мира от Орбана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ширмой заявления киевского режима о мире. Дипломат заявила, что и не ожидала услышать что-то другое от президента Украины Владимира Зеленского на предложение о перемирии.

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