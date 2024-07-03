«Слова-ширмы»: Захарова оценила отказ Киева на предложение мира от Орбана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ширмой заявления киевского режима о мире. Дипломат заявила, что и не ожидала услышать что-то другое от президента Украины Владимира Зеленского на предложение о перемирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии