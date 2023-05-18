Масочный режим рекомендовали жителям региона, чтобы не заразиться новым вирусом

Введение каких-либо противоэпидемических ограничений на данный момент не требуется В Волгоградской области жителям порекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "арктур", пишет V1.
Введение каких-либо противоэпидемических ограничений на данный момент не требуется В Волгоградской области жителям порекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "арктур", пишет V1.
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