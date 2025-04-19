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Прорыв в лечении редкого генетического заболевания: новые надежды для пациентов с синдромом Барде-Бидля

Исследование, проведенное Центром химических чувств Монелла (Monell Chemical Senses Center) и опубликованное в журнале Journal of Clinical Investigation, открывает новые перспективы для людей с синдромом Барде-Бидля (BBS) — редким генетическим заболеванием, характеризующимся ранним ожирением, компульсивным перееданием и когнитивными нарушениями.

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