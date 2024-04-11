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Аршавин раскритиковал «ПСЖ» и «Барселону» за отсутствие накала в матче 1/4 финала ЛЧ

Аршавин раскритиковал «ПСЖ» и «Барселону» за отсутствие накала в матче 1/4 финала ЛЧ

Андрей Аршавин высказался относительно противостояния «ПСЖ» и «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

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