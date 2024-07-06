Убрать Вашингтон с дороги: международная налоговая система разрушена – Foreign Affairs

Предлагаемая Рамочная конвенция ООН о международном налоговом сотрудничестве реформирует нынешнюю несовершенную налоговую систему, которая изобилует лазейками, позволяющими корпорациям и богатым людям избегать уплаты налогов.
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