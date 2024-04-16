Экс-советник Буша Грэм: конфликт на Украине могли предотвратить переговоры

Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill написал, что если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, то конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования.