Экс-советник Буша Грэм: конфликт на Украине могли предотвратить переговоры

Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill написал, что если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, то конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования.
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