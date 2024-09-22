В конце XIX века одна французская фирма по производству сейфов заявила о том, что она разработала "невскрываемый сейф".
Шах и мат, пацаны :-D
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бут
Какие шоу! Идет война, жестокая, кровавая. Пусть идут воевать, а не шоу устраивать.
Ответить
3 час.
Людмила Фирстова
Татьяна Бут, вы хоть бы статью сначала прочитали, а потом писали комментарий!
Ответить
3 час.
Александр Симаков
Мадам, Вы статьи перепутали? Бывает... 😀
Ответить
2 час.
Свежие комментарии