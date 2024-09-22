Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Мадам, Вы статьи перепутали? Бывает... 😀Шах и мат, пацаны...
  • Александр Симаков
    Эскадрилья это вообще-то про самолёты. Мадам, прошу Вас, не надо больше писать комментарии на военные темы. Не сме...Российские АПЛ ок...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Светлана Петрова, а у них  есть эскадрилья?Российские АПЛ ок...

Шах и мат, пацаны :-D

Шах и мат, пацаны :-D

 В конце XIX века одна французская фирма по производству сейфов заявила о том, что она разработала "невскрываемый сейф".

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Какие шоу! Идет война, жестокая, кровавая. Пусть идут воевать, а не шоу устраивать.
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3 час.
Людмила Фирстова
Татьяна Бут, вы хоть бы статью сначала прочитали, а потом писали комментарий!
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3 час.
Александр Симаков
Мадам, Вы статьи перепутали? Бывает... 😀
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2 час.

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