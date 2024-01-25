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Закон, порядок, государство

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О cлужбе полицейских и деятельности волонтёров правопорядка узнали студенты Алтайского края в рамках акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» полицейские организовали встречу в волонтёрском центре подготовки дружинников для студентов Алтайского государственного аграрного университета.

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