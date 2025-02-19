Готовивших диверсию в воинской части Подмосковья братьев-близнецов осудили

Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы от 7 до 20 лет участников украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), виновных в подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье.
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