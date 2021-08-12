Политика Сегодня

699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • andmitry
    господи, кто кого куда втягивает? Россия не маленькая девочка, ее не надо совращать. Россия (а до нее Союз, а до него...Коротченко: спецс...
  • andmitry
    Оно и понятно. штанишки грязные и пахнут.....Норвегия временно...
  • andmitry
    познер как был г....ном так им и останется. Пятая колонна.Слова Познера о «...

Волошин предсказал, что «Крымская платформа» обернется для Киева полным провалом

Волошин предсказал, что «Крымская платформа» обернется для Киева полным провалом

Украинские власти рискуют столкнуться с грандиозным провалом при проведении «Крымской платформы», так как мероприятие, которое Киев задумал, как саммит с участием первых лиц, окажется встречей простых парламентариев и третьесортных министров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх