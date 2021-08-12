Волошин предсказал, что «Крымская платформа» обернется для Киева полным провалом

Украинские власти рискуют столкнуться с грандиозным провалом при проведении «Крымской платформы», так как мероприятие, которое Киев задумал, как саммит с участием первых лиц, окажется встречей простых парламентариев и третьесортных министров.
Украинские власти рискуют столкнуться с грандиозным провалом при проведении «Крымской платформы», так как мероприятие, которое Киев задумал, как саммит с участием первых лиц, окажется встречей простых парламентариев и третьесортных министров.
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