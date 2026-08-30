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Царьград

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Самые высокие зарплаты для шахтёров платят в Кузбассе

Самые высокие зарплаты для шахтёров платят в Кузбассе

Названы регионы с самыми высокими зарплатами для шахтёров.По данным «Авито Работы», лидирует по уровню зарплат для шахтёров Кемеровская область — в среднем специалистам здесь предлагают 180 тысяч рублей в месяц.

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