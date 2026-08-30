Самые высокие зарплаты для шахтёров платят в Кузбассе

Названы регионы с самыми высокими зарплатами для шахтёров.По данным «Авито Работы», лидирует по уровню зарплат для шахтёров Кемеровская область — в среднем специалистам здесь предлагают 180 тысяч рублей в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы что, дебилы?"...
- Раненые бойцы не ...
- "Мы что, дебилы?"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым