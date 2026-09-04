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Медицина 2.0

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Врач рассказал о продлевающей жизнь еде

Врач рассказал о продлевающей жизнь еде

Есть определенный набор привычек и групп продуктов, которые в комплексе снижают риски хронических болезней и поддерживают организм, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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