Как приготовить луковый суп с сырными сухариками

Рецепт приготовления лукового супа с добавлением пива и хрустящими сырными сухариками! Вкуснее этого лукового супа не найти! Ингредиенты Оливковое масло 60 мл лук (крупный) 3 шт светлое пиво (в идеале – эль) 120 мл куриный бульон 600 мл говяжий бульон 350 мл темный хлеб 200 г голубой сыр 130 г соль ….
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