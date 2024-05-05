Как приготовить луковый суп с сырными сухариками

Рецепт приготовления лукового супа с добавлением пива и хрустящими сырными сухариками! Вкуснее этого лукового супа не найти! Ингредиенты Оливковое масло 60 мл лук (крупный) 3 шт светлое пиво (в идеале – эль) 120 мл куриный бульон 600 мл говяжий бульон 350 мл темный хлеб 200 г голубой сыр 130 г соль ….