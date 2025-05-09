Песков сообщил, обсуждали ли лидеры России и Египта Украину

Тема конфликта на Украине не затрагивалась лидерами России и Египта Владимиром Путиным и Абделем Фаттахом ас-Сиси на переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 мая по итогам переговоров президентов двух стран.
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