Джефф Монсон: «Перейра выиграл два титула как андердог. Его следует считать одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории»

«Перейра очень опасен, и теперь он завоевал уже второй пояс в UFC. Он выиграл оба титула как андердог, и теперь его следует считать одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории в промоушене», – заявил экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон.