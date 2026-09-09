Маргарита Симоньян: «Читаю, что я победила рак груди, хотя это неправда»

Накануне Маргарита Симоньян прошла КТ, чтобы проверить, победила ли она раковую опухоль. Результаты оказались обнадеживающими, и СМИ сразу же сообщили радостную новость.
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