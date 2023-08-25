Народная мудрость гласит, что наглость — второе счастье. А про счастье всевозможных дурачков в народе вообще полно поговорок.
Как украинские беженцы местных перевоспитывают
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Скоро эмогранты из Азии будут строить россиян, обнаглели до некуда.
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12 час.
SI
Sergey Ivanov
Пусть лучше украинцы со своими закидонами, чем эта таджикско- узбекская свора. А для исправления мозгов можно отправить их осваивать сибирские просторы. Между прочим, у России есть опыт по этой части. Государыня императрица Елизавета Петровна приказала украинцев переселить на Волгу, где занять их на соляных промыслах. Осели чумаки в волжском селе Новая Квасниковка- это ниже Саратова. Потом другая Государыня наша, Екатерина Великая, пригласила на волжские земли немцев. Немцы приехали, обосновались, завели хозяйство... Вот так и получилось, что в селе Новая Квасниковка жили 3 народа: Русские, украинцы и немцы. Дружно жили....
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11 час.
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