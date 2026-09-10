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ИА Регнум

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Посольство России назвало циничной реакцию Берлина на закрытие центров Гёте

Посольство России назвало циничной реакцию Берлина на закрытие центров Гёте

Решение России о закрытии генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и филиалов Института Гёте в России было лишь зеркальным ответом на беспрецедентные и ничем не спровоцированные шаги Берлина по разрушению двусторонних отношений.

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