Главная цель: чего добивается Зеленский на переговорах в Стамбуле

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Главная цель поездки украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул – не добиться решения конфликта, а в очередной раз выставить себя псевдожертвой российской политики в глазах мирового сообщества.
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