Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения, подвергнутся атаке.
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