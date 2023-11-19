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Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля

Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения, подвергнутся атаке.

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