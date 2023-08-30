Вавринка – самый возрастной победитель матча на US Open с 1992 года

Стэн Вавринка в первом круге US Open обыграл Йошихито Нишиоку со счетом 7:6(5), 6:2, 6:4. Сейчас чемпиону 2016 года 38 лет и 5 месяцев.
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